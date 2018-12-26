Цены на АЗС в Киеве почти не изменились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и дизтопливо только на АЗС Маркет

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 26 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,69 30,39 30,19 13,89 (-0,20) WOG 29,99 30,99 31,99 30,99 13,98 AMIC 28,49 29,49 30,49 29,29 13,55 БРСМ-Нафта 26,99 27,99 29,19 27,49 13,69 Укрнафта 28,00 29,00 29,50 29,00 13,95 Shell 29,09 30,79 33,29 30,59 13,95 ОККО 29,99 30,99 31,99 30,99 13,99 SUN OIL 27,39 28,39 29,39 27,89 13,69 Авиас 27,95 28,95 29,45 29,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 29,75 13,40 Народна 29,95 30,95 ‒ 30,80 14,00 UPG 27,40 28,40 30,70 27,90 13,50 (-0,20) Mango 26,49 27,49 28,89 26,79 13,09 (-0,30) SOCAR 29,99 30,99 31,99 31,49 14,09 Маркет 27,27 (-0,45) 28,28 (-0,54) ‒ 27,99 (-0,29) Luxwen 28,49 27,89 29,49 29,99 13,49 (-0,20) Chipo 26,29 26,79 31,29 27,29 28,68 (-0,01) 29,68 (-0,01) 30,59 29,64 13,73 (-0,06)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопадов въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта.