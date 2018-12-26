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Цены на АЗС в Киеве почти не изменились

Новости » Энергетика    26.12.2018 - 13:59
Цены на АЗС в Киеве почти не изменились
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и дизтопливо только на АЗС Маркет

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 26 декабря 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,69

30,39

30,19

13,89 (-0,20)

WOG

29,99

30,99

31,99

30,99

13,98

AMIC

28,49

29,49

30,49

29,29

13,55

БРСМ-Нафта

26,99

27,99

29,19

27,49

13,69

Укрнафта

28,00

29,00

29,50

29,00

13,95

Shell

29,09

30,79

33,29

30,59

13,95

ОККО

29,99

30,99

31,99

30,99

13,99

SUN OIL

27,39

28,39

29,39

27,89

13,69

Авиас

27,95

28,95

29,45

29,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

29,75

13,40

Народна

29,95

30,95

30,80

14,00

UPG

27,40

28,40

30,70

27,90

13,50 (-0,20)

Mango

26,49

27,49

28,89

26,79

13,09 (-0,30)

SOCAR

29,99

30,99

31,99

31,49

14,09

Маркет

27,27 (-0,45)

28,28 (-0,54)

27,99 (-0,29)

  

Luxwen

28,49

27,89

29,49

29,99

13,49 (-0,20)

Chipo

26,29

26,79

31,29

27,29

  
 

28,68 (-0,01)

29,68 (-0,01)

30,59

29,64

13,73 (-0,06)

 

Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопадов въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта.

 

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