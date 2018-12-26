Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ціни на бензин і дизпаливо тільки на АЗС Маркет
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 26 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,99
|
29,69
|
30,39
|
30,19
|
13,89 (-0,20)
|
WOG
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
13,98
|
AMIC
|
28,49
|
29,49
|
30,49
|
29,29
|
13,55
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,99
|
29,19
|
27,49
|
13,69
|
Укрнафта
|
28,00
|
29,00
|
29,50
|
29,00
|
13,95
|
Shell
|
29,09
|
30,79
|
33,29
|
30,59
|
13,95
|
ОККО
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
13,99
|
SUN OIL
|
27,39
|
28,39
|
29,39
|
27,89
|
13,69
|
Авиас
|
27,95
|
28,95
|
29,45
|
29,00
|
Glusco
|
28,75
|
29,75
|
30,75
|
29,75
|
13,40
|
Народна
|
29,95
|
30,95
|
‒
|
30,80
|
14,00
|
UPG
|
27,40
|
28,40
|
30,70
|
27,90
|
13,50 (-0,20)
|
Mango
|
26,49
|
27,49
|
28,89
|
26,79
|
13,09 (-0,30)
|
SOCAR
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
31,49
|
14,09
|
Маркет
|
27,27 (-0,45)
|
28,28 (-0,54)
|
‒
|
27,99 (-0,29)
|
Luxwen
|
28,49
|
27,89
|
29,49
|
29,99
|
13,49 (-0,20)
|
Chipo
|
26,29
|
26,79
|
31,29
|
27,29
|
28,68 (-0,01)
|
29,68 (-0,01)
|
30,59
|
29,64
|
13,73 (-0,06)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через снігопади в'їзд до Полтавської області закрили для всіх видів транспорту.