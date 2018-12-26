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Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Новини » Енергетика    26.12.2018 - 13:59
Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися
Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин і дизпаливо тільки на АЗС Маркет

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 26 грудня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,69

30,39

30,19

13,89 (-0,20)

WOG

29,99

30,99

31,99

30,99

13,98

AMIC

28,49

29,49

30,49

29,29

13,55

БРСМ-Нафта

26,99

27,99

29,19

27,49

13,69

Укрнафта

28,00

29,00

29,50

29,00

13,95

Shell

29,09

30,79

33,29

30,59

13,95

ОККО

29,99

30,99

31,99

30,99

13,99

SUN OIL

27,39

28,39

29,39

27,89

13,69

Авиас

27,95

28,95

29,45

29,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

29,75

13,40

Народна

29,95

30,95

30,80

14,00

UPG

27,40

28,40

30,70

27,90

13,50 (-0,20)

Mango

26,49

27,49

28,89

26,79

13,09 (-0,30)

SOCAR

29,99

30,99

31,99

31,49

14,09

Маркет

27,27 (-0,45)

28,28 (-0,54)

27,99 (-0,29)

  

Luxwen

28,49

27,89

29,49

29,99

13,49 (-0,20)

Chipo

26,29

26,79

31,29

27,29

  
 

28,68 (-0,01)

29,68 (-0,01)

30,59

29,64

13,73 (-0,06)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через снігопади в'їзд до Полтавської області закрили для всіх видів транспорту.

 

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