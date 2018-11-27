ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Цены на АЗС в Киеве почти не изменились

Новости » Энергетика    27.11.2018 - 14:56
Цены на АЗС в Киеве почти не изменились
Иллюстративное фото (Pixabey)

На заправках подешевел только автомобильный газ

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 27 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,09

31,69

32,59

31,89

16,09

WOG

32,49

33,49

34,49

32,99

16,48 (-0,20)

AMIC

31,29

32,49

33,49

31,99

15,79 (-0,20)

БРСМ-Нафта

28,79

29,79

30,99

29,49

15,69

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,90

Shell

31,59

33,29

35,79

32,89

16,39

ОККО

32,49

33,49

34,49

32,99

16,49 (-0,20)

SUN OIL

29,49

30,49

31,49

30,29

15,99

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

31,25

32,25

33,25

31,75

15,99

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

29,40

30,40

33,20

29,90

15,50

Mango

28,49

29,49

30,89

28,99

15,25 (-0,20)

SOCAR

32,49

33,49

34,49

32,99

16,69

Маркет

28,82

29,92

29,29

  

Luxwen

30,09

30,59

32,19

31,99

15,49 (-0,40)

Chipo

28,49

28,99

33,49

29,49

  
 

30,99

31,98

32,92

31,69

16,02 (-0,09)

 

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на месяц частично ограничат движение на мосту Патона. Ограничения будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.

 

Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица
Новости Украины КиевАЗСбензин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь