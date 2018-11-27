Цены на АЗС в Киеве почти не изменились

На заправках подешевел только автомобильный газ
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 27 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,09
|
31,69
|
32,59
|
31,89
|
16,09
|
WOG
|
32,49
|
33,49
|
34,49
|
32,99
|
16,48 (-0,20)
|
AMIC
|
31,29
|
32,49
|
33,49
|
31,99
|
15,79 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
28,79
|
29,79
|
30,99
|
29,49
|
15,69
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,90
|
Shell
|
31,59
|
33,29
|
35,79
|
32,89
|
16,39
|
ОККО
|
32,49
|
33,49
|
34,49
|
32,99
|
16,49 (-0,20)
|
SUN OIL
|
29,49
|
30,49
|
31,49
|
30,29
|
15,99
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
31,25
|
32,25
|
33,25
|
31,75
|
15,99
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
29,40
|
30,40
|
33,20
|
29,90
|
15,50
|
Mango
|
28,49
|
29,49
|
30,89
|
28,99
|
15,25 (-0,20)
|
SOCAR
|
32,49
|
33,49
|
34,49
|
32,99
|
16,69
|
Маркет
|
28,82
|
29,92
|
‒
|
29,29
|
Luxwen
|
30,09
|
30,59
|
32,19
|
31,99
|
15,49 (-0,40)
|
Chipo
|
28,49
|
28,99
|
33,49
|
29,49
|
30,99
|
31,98
|
32,92
|
31,69
|
16,02 (-0,09)
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве на месяц частично ограничат движение на мосту Патона. Ограничения будут действовать с 28 ноября по 27 декабря.