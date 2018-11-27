Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ілюстративне фото (Pixabey)

На заправках подешевшав лише автомобільний газ

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 27 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,09 31,69 32,59 31,89 16,09 WOG 32,49 33,49 34,49 32,99 16,48 (-0,20) AMIC 31,29 32,49 33,49 31,99 15,79 (-0,20) БРСМ-Нафта 28,79 29,79 30,99 29,49 15,69 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,90 Shell 31,59 33,29 35,79 32,89 16,39 ОККО 32,49 33,49 34,49 32,99 16,49 (-0,20) SUN OIL 29,49 30,49 31,49 30,29 15,99 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,25 32,25 33,25 31,75 15,99 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 29,40 30,40 33,20 29,90 15,50 Mango 28,49 29,49 30,89 28,99 15,25 (-0,20) SOCAR 32,49 33,49 34,49 32,99 16,69 Маркет 28,82 29,92 ‒ 29,29 Luxwen 30,09 30,59 32,19 31,99 15,49 (-0,40) Chipo 28,49 28,99 33,49 29,49 30,99 31,98 32,92 31,69 16,02 (-0,09)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві на місяць частково обмежать рух на мосту Патона. Обмеження діятимуть з 28 листопада по 27 грудня.