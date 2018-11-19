Цены на АЗС в Киеве почти не изменились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо снизились в среднем на 1 копейку

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 19 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,79 32,29 32,89 32,09 16,79 WOG 32,99 33,99 34,99 33,49 16,98 AMIC 31,79 32,99 33,99 32,49 16,39 БРСМ-Нафта 29,29 30,29 31,59 30,59 16,39 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,98 Shell 32,19 33,89 36,39 33,29 16,59 ОККО 32,99 33,99 34,99 33,49 16,99 SUN OIL 29,99 30,99 31,99 30,99 16,19 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,75 32,75 33,75 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 30,20 31,20 34,00 30,90 15,70 Mango 28,99 (-0,20) 29,99 (-0,40) 31,39 (-0,40) 29,49 (-0,70) 15,55 SOCAR 32,99 33,99 34,99 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,09 30,59 32,19 32,49 16,29 Chipo 28,99 29,49 33,99 29,99 31,48 32,46 (-0,01) 33,34 (-0,03) 32,19 (-0,01) 16,42

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Дарнице провалилась часть моста. В дальнейшем в "Киевавтодоре" пояснили, что там проходил ремонт тротуарной части.