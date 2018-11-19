Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ціни на паливо знизилися в середньому на 1 копійку
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 19 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,79
|
32,29
|
32,89
|
32,09
|
16,79
|
WOG
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
16,98
|
AMIC
|
31,79
|
32,99
|
33,99
|
32,49
|
16,39
|
БРСМ-Нафта
|
29,29
|
30,29
|
31,59
|
30,59
|
16,39
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,98
|
Shell
|
32,19
|
33,89
|
36,39
|
33,29
|
16,59
|
ОККО
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
16,99
|
SUN OIL
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
16,19
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
31,75
|
32,75
|
33,75
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
30,20
|
31,20
|
34,00
|
30,90
|
15,70
|
Mango
|
28,99 (-0,20)
|
29,99 (-0,40)
|
31,39 (-0,40)
|
29,49 (-0,70)
|
15,55
|
SOCAR
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
17,09
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
31,31
|
Luxwen
|
30,09
|
30,59
|
32,19
|
32,49
|
16,29
|
Chipo
|
28,99
|
29,49
|
33,99
|
29,99
|
31,48
|
32,46 (-0,01)
|
33,34 (-0,03)
|
32,19 (-0,01)
|
16,42
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Дарниці провалилася частина мосту. Надалі в "Київавтодорі" пояснили, що там проходив ремонт тротуарної частини.