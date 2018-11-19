Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо знизилися в середньому на 1 копійку

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 19 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,79 32,29 32,89 32,09 16,79 WOG 32,99 33,99 34,99 33,49 16,98 AMIC 31,79 32,99 33,99 32,49 16,39 БРСМ-Нафта 29,29 30,29 31,59 30,59 16,39 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,98 Shell 32,19 33,89 36,39 33,29 16,59 ОККО 32,99 33,99 34,99 33,49 16,99 SUN OIL 29,99 30,99 31,99 30,99 16,19 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,75 32,75 33,75 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 30,20 31,20 34,00 30,90 15,70 Mango 28,99 (-0,20) 29,99 (-0,40) 31,39 (-0,40) 29,49 (-0,70) 15,55 SOCAR 32,99 33,99 34,99 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,09 30,59 32,19 32,49 16,29 Chipo 28,99 29,49 33,99 29,99 31,48 32,46 (-0,01) 33,34 (-0,03) 32,19 (-0,01) 16,42

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Дарниці провалилася частина мосту. Надалі в "Київавтодорі" пояснили, що там проходив ремонт тротуарної частини.