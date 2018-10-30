Цены на АЗС в Киеве не изменились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в Киеве не изменились

Розничные цены на бензин и дизельное топлива в Киеве сегодня, 30 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,29 32,89 34,09 32,79 16,79 WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,98 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,99 16,65 (+0,06) БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 31,29 16,49 Укрнафта 31,00 32,00 32,50 32,00 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 33,79 16,59 (+0,20) ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,99 SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 32,00 Glusco 32,75 33,75 34,75 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,60 (-0,10) UPG 31,30 32,30 35,10 31,10 15,70 Mango 30,69 31,69 33,09 31,29 15,55 SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,80 (+0,50) Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,25 33,30 34,29 32,62 (+0,01) 16,40 (+0,01)

Напомним, ранее сообщалось, что украинский парламент должен решить проблему авто на иностранных номерах до конца 2019 года.