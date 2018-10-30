Ціни на АЗС в Києві не змінилися

Ціни на бензин в Києві не змінилися
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 30 жовтня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
32,29
|
32,89
|
34,09
|
32,79
|
16,79
|
WOG
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,98
|
AMIC
|
31,99
|
33,19
|
34,19
|
32,99
|
16,65 (+0,06)
|
БРСМ-Нафта
|
29,99
|
30,99
|
32,29
|
31,29
|
16,49
|
Укрнафта
|
31,00
|
32,00
|
32,50
|
32,00
|
15,98
|
Shell
|
32,99
|
34,89
|
37,39
|
33,79
|
16,59 (+0,20)
|
ОККО
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
16,99
|
SUN OIL
|
30,99
|
31,99
|
32,49
|
31,99
|
16,69
|
Авиас
|
30,95
|
31,95
|
32,45
|
32,00
|
Glusco
|
32,75
|
33,75
|
34,75
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,60 (-0,10)
|
UPG
|
31,30
|
32,30
|
35,10
|
31,10
|
15,70
|
Mango
|
30,69
|
31,69
|
33,09
|
31,29
|
15,55
|
SOCAR
|
33,99
|
34,99
|
35,99
|
33,49
|
17,09
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
30,80 (+0,50)
|
Luxwen
|
30,39
|
30,89
|
33,49
|
31,59
|
15,69
|
Chipo
|
31,69
|
32,19
|
34,49
|
31,99
|
15,69
|
32,25
|
33,30
|
34,29
|
32,62 (+0,01)
|
16,40 (+0,01)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український парламент повинен вирішити проблему авто на іноземних номерах до кінця 2019 року.