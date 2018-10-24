Цены на АЗС в Киеве почти не изменились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо в Киеве стабильны

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 24 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,39 32,65 34,09 32,59 16,79 WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,78 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,69 16,45 (+0,10) БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 31,29 (+0,30) 16,39 Укрнафта 31,00 32,00 32,50 31,00 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 32,29 16,39 ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,79 SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 31,00 Glusco 32,75 33,75 34,75 32,25 16,49 Народна 30,70 31,70 ‒ 31,70 16,35 UPG 31,30 32,30 35,10 30,90 16,20 Mango 30,69 31,69 33,09 30,99 15,55 SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 16,89 Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,49 (-0,50) Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,26 33,27 34,29 32,30 (-0,02) 16,34 (+0,01)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Шулявский путепровод снесут в первые выходные ноября.