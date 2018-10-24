Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо в Києві стабільні

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 24 жовтня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,39 32,65 34,09 32,59 16,79 WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,78 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,69 16,45 (+0,10) БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 31,29 (+0,30) 16,39 Укрнафта 31,00 32,00 32,50 31,00 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 32,29 16,39 ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,79 SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 31,00 Glusco 32,75 33,75 34,75 32,25 16,49 Народна 30,70 31,70 ‒ 31,70 16,35 UPG 31,30 32,30 35,10 30,90 16,20 Mango 30,69 31,69 33,09 30,99 15,55 SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 16,89 Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,49 (-0,50) Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,26 33,27 34,29 32,30 (-0,02) 16,34 (+0,01)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві Шулявський шляхопровід знесуть у перші вихідні листопада.