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Цены на АЗС в Киеве не изменились

НовостиЭнергетика    31.05.2018 - 13:51
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин и автомобильный газ в столице не изменились

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 31 мая 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

30,09

31,39

28,09 (-0,20)

13,59 (-0,10)

WOG

31,45

32,45

33,45

29,95

13,79

AMIC

28,69

29,29

30,29

27,79

13,09

БРСМ-Нафта

27,39

27,99

29,19

25,99

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,10

Shell

31,29

32,29

34,49

29,79

13,19

ОККО

31,49

32,49

33,49

29,99

13,79

SUN OIL

26,90

27,90

28,90

26,40

12,90

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,55

30,55

31,55

28,05

13,09 (+0,10)

Народна

27,30

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

28,00

29,00

31,80

26,20

13,00

Mango

26,99

27,99

28,99

25,49

12,50

SOCAR

31,49

32,49

33,49

29,99

13,79 (+0,10)

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99
 

29,25

30,16

30,90

28,02 (-0,02)

13,22 (+0,01)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возобновлено движение транспорта по Крещатику.

 

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Теги публикации: Киев, АЗС, бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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