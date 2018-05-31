Цены на АЗС в Киеве не изменились

Цены на бензин и автомобильный газ в столице не изменились

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 31 мая 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 30,09 31,39 28,09 (-0,20) 13,59 (-0,10) WOG 31,45 32,45 33,45 29,95 13,79 AMIC 28,69 29,29 30,29 27,79 13,09 БРСМ-Нафта 27,39 27,99 29,19 25,99 13,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,10 Shell 31,29 32,29 34,49 29,79 13,19 ОККО 31,49 32,49 33,49 29,99 13,79 SUN OIL 26,90 27,90 28,90 26,40 12,90 Авиас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 29,55 30,55 31,55 28,05 13,09 (+0,10) Народна 27,30 27,90 28,55 26,20 12,95 UPG 28,00 29,00 31,80 26,20 13,00 Mango 26,99 27,99 28,99 25,49 12,50 SOCAR 31,49 32,49 33,49 29,99 13,79 (+0,10) Маркет 27,72 28,28 ‒ 26,62 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 12,99 29,25 30,16 30,90 28,02 (-0,02) 13,22 (+0,01)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возобновлено движение транспорта по Крещатику.