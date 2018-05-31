Движение транспорта по Крещатику возобновлено

Центральную улицу столицы открыли на день раньше

Сегодня, 31 мая, возобновлено движение транспорта по улице Крещатик в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель столичного мэра Алексей Резников.

"Всем кто спрашивал: Крещатик уже свободен для проезда. На сутки раньше плана перекрытия", - написал он.

Усім хто питав:Хрещатик вже вільний для проїзду. На добу раніше від плану перекриття. Гарного дня,друзі))) Опубліковано Олексієм Резніковим 30 травня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что движение транспорта на части улицы Крещатик в центре столицы перекрыли до конца мая из-за подготовки и проведения финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА.

Кроме того, были введены и другие запреты или ограничения движения транспорта в 1,5-километровой зоне вокруг НСК "Олимпийский" и других локаций спортивных событий.