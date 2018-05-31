Ціни на АЗС в Києві не змінилися

Ціни на автомобільний бензин і газ у столиці не змінилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 31 травня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 30,09 31,39 28,09 (-0,20) 13,59 (-0,10) WOG 31,45 32,45 33,45 29,95 13,79 AMIC 28,69 29,29 30,29 27,79 13,09 БРСМ-Нафта 27,39 27,99 29,19 25,99 13,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,10 Shell 31,29 32,29 34,49 29,79 13,19 ОККО 31,49 32,49 33,49 29,99 13,79 SUN OIL 26,90 27,90 28,90 26,40 12,90 Авіас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 29,55 30,55 31,55 28,05 13,09 (+0,10) Народна 27,30 27,90 28,55 26,20 12,95 UPG 28,00 29,00 31,80 26,20 13,00 Mango 26,99 27,99 28,99 25,49 12,50 SOCAR 31,49 32,49 33,49 29,99 13,79 (+0,10) Маркет 27,72 28,28 ‒ 26,62 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 12,99 29,25 30,16 30,90 28,02 (-0,02) 13,22 (+0,01)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві відновлено рух транспорту Хрещатиком.