Цены на АЗС в Киеве почти не изменились

Цены на бензин в столице в целом стабильны
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 29 мая 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,99 (-0,30)
|
30,09
|
31,39 (+0,30)
|
28,29
|
13,69
|
WOG
|
31,45
|
32,45
|
33,45
|
29,95
|
13,79
|
AMIC
|
28,69
|
29,29 (+0,40)
|
30,29 (+0,10)
|
27,79 (+0,10)
|
13,09 (+0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
27,39
|
27,99
|
29,19
|
25,99
|
13,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,10 (+0,10)
|
Shell
|
31,29
|
32,29
|
34,49
|
29,79
|
13,19
|
ОККО
|
31,49
|
32,49
|
33,49
|
29,99
|
13,79
|
SUN OIL
|
26,90
|
27,90
|
28,90
|
26,40
|
12,90
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
29,55
|
30,55
|
31,55
|
28,05
|
12,99
|
Народна
|
27,30
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
12,95
|
UPG
|
28,00
|
29,00
|
31,80
|
26,20
|
12,80
|
Mango
|
26,99
|
27,99
|
28,99
|
25,49
|
12,50
|
SOCAR
|
31,49
|
32,49
|
33,49
|
29,99
|
13,69
|
Маркет
|
27,72
|
28,28
|
‒
|
26,62
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
12,99
|
29,25(-0,04)
|
30,16 (+0,04)
|
30,90 (+0,03)
|
28,05 (+0,01)
|
13,20 (+0,01)
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ограничат движение на съезде с Южного моста на Надднепрянское шоссе.