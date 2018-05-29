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Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

НовиниЕнергетика    29.05.2018 - 13:44
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин у столиці загалом стабільні

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 29 травня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99 (-0,30)

30,09

31,39 (+0,30)

28,29

13,69

WOG

31,45

32,45

33,45

29,95

13,79

AMIC

28,69

29,29 (+0,40)

30,29 (+0,10)

27,79 (+0,10)

13,09 (+0,10)

БРСМ-Нафта

27,39

27,99

29,19

25,99

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,10 (+0,10)

Shell

31,29

32,29

34,49

29,79

13,19

ОККО

31,49

32,49

33,49

29,99

13,79

SUN OIL

26,90

27,90

28,90

26,40

12,90

Авіас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,55

30,55

31,55

28,05

12,99

Народна

27,30

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

28,00

29,00

31,80

26,20

12,80

Mango

26,99

27,99

28,99

25,49

12,50

SOCAR

31,49

32,49

33,49

29,99

13,69

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99
 

29,25(-0,04)

30,16 (+0,04)

30,90 (+0,03)

28,05 (+0,01)

13,20 (+0,01)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві обмежать рух на з'їзді з Південного мосту на Наддніпрянське шосе.

 

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Теги публікації: Київ, АЗС, бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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