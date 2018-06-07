Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Цены на АЗС в Киеве еще немного снизились

НовостиЭнергетика    07.06.2018 - 13:29
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в столице снизились в среднем на копейку

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 7 июня 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем еще немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,89

30,89

28,09

13,59

WOG

30,95

31,95

32,95

29,45

13,69 (-0,10)

AMIC

28,69

29,29

30,29

27,79

12,99 (-0,10)

БРСМ-Нафта

27,39

27,99

29,19

25,99

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,89

31,89

34,09

29,39

13,29

ОККО

30,99

31,99

32,99

29,49

13,69

SUN OIL

26,90

27,90

28,90

26,40

12,90

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,30

30,30

31,30

27,80

13,09

Народна

27,20 (-0,10)

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

27,80 (-0,20)

28,80 (-0,20)

31,60 (-0,20)

26,00 (-0,20)

13,00

Mango

26,99

27,99

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,99

31,99

32,99

29,49

13,69 (-0,10)

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99
 

27,79 (-0,01)

28,29

30,99 (-0,01)

25,99

12,69 (-0,02)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве перекроют движение транспорта на развязке в районе Русановки.  

 

В "Нафтогазе" рассказали, когда в киевских квартирах появится горячая вода
Теги публикации: Киев, АЗС, бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь