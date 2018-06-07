Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

Ціни на бензин у столиці знизилися в середньому на копійку

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 7 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,89 30,89 28,09 13,59 WOG 30,95 31,95 32,95 29,45 13,69 (-0,10) AMIC 28,69 29,29 30,29 27,79 12,99 (-0,10) БРСМ-Нафта 27,39 27,99 29,19 25,99 13,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,20 Shell 30,89 31,89 34,09 29,39 13,29 ОККО 30,99 31,99 32,99 29,49 13,69 SUN OIL 26,90 27,90 28,90 26,40 12,90 Авиас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 29,30 30,30 31,30 27,80 13,09 Народна 27,20 (-0,10) 27,90 28,55 26,20 12,95 UPG 27,80 (-0,20) 28,80 (-0,20) 31,60 (-0,20) 26,00 (-0,20) 13,00 Mango 26,99 27,99 28,99 25,49 12,50 SOCAR 30,99 31,99 32,99 29,49 13,69 (-0,10) Маркет 27,72 28,28 ‒ 26,62 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 12,99 27,79 (-0,01) 28,29 30,99 (-0,01) 25,99 12,69 (-0,02)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві перекриють рух транспорту на розв'язці в районі Русанівки.