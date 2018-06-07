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Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

НовиниЕнергетика    07.06.2018 - 13:29
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на бензин у столиці знизилися в середньому на копійку

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 7 червня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,89

30,89

28,09

13,59

WOG

30,95

31,95

32,95

29,45

13,69 (-0,10)

AMIC

28,69

29,29

30,29

27,79

12,99 (-0,10)

БРСМ-Нафта

27,39

27,99

29,19

25,99

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,89

31,89

34,09

29,39

13,29

ОККО

30,99

31,99

32,99

29,49

13,69

SUN OIL

26,90

27,90

28,90

26,40

12,90

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,30

30,30

31,30

27,80

13,09

Народна

27,20 (-0,10)

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

27,80 (-0,20)

28,80 (-0,20)

31,60 (-0,20)

26,00 (-0,20)

13,00

Mango

26,99

27,99

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,99

31,99

32,99

29,49

13,69 (-0,10)

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99
 

27,79 (-0,01)

28,29

30,99 (-0,01)

25,99

12,69 (-0,02)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві перекриють рух транспорту на розв'язці в районі Русанівки.

 

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Теги публікації: Київ, АЗС, бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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