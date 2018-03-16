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Цены на АЗС в Киеве еще немного снизились  

НовостиЭнергетика    16.03.2018 - 14:24
Фото: заправка (УНИАН)
Фото: заправка (УНИАН)

В Киеве немного подешевел бензин

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 16 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем еще немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,99

28,99

31,49

26,99

13,49

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,59

AMIC

28,69 (-0,30)

29,99

30,99

27,49

12,29

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59 (-0,20)

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

12,45

Shell

30,29

31,29

33,49

28,79

13,29

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,59

SUN OIL

25,90 (-1,50)

26,40 (-1,50)

28,90

24,40 (-1,50)

11,70 (-0,20)

Авиас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,80

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,99

27,89

30,49

25,49

11,90

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,69

Маркет

27,27 (-0,62)

27,72 (-0,58)

25,49 (-0,50)

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

12,39
 

28,67 (-0,11)

29,56 (-0,08)

30,64

27,30 (-0,08)

12,75 (-0,03)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с непогодой в Киеве в столицу с 19:00 будет ограничен въезд грузовиков.  

 

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