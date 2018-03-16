Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

У Києві трохи подешевшав бензин
Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 16 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,99
|
28,99
|
31,49
|
26,99
|
13,49
|
WOG
|
30,45
|
31,45
|
32,45
|
28,95
|
13,59
|
AMIC
|
28,69 (-0,30)
|
29,99
|
30,99
|
27,49
|
12,29
|
БРСМ-Нафта
|
26,89
|
27,59
|
28,59
|
25,79
|
12,59 (-0,20)
|
Укрнафта
|
27,50
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
12,45
|
Shell
|
30,29
|
31,29
|
33,49
|
28,79
|
13,29
|
ОККО
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,59
|
SUN OIL
|
25,90 (-1,50)
|
26,40 (-1,50)
|
28,90
|
24,40 (-1,50)
|
11,70 (-0,20)
|
Авиас
|
27,45
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
28,55
|
29,55
|
30,55
|
27,05
|
12,99
|
Народна
|
27,55
|
28,05
|
28,55
|
25,95
|
12,80
|
UPG
|
27,70
|
28,70
|
31,50
|
25,90
|
12,30
|
Mango
|
26,99
|
27,89
|
30,49
|
25,49
|
11,90
|
SOCAR
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,69
|
Маркет
|
27,27 (-0,62)
|
27,72 (-0,58)
|
‒
|
25,49 (-0,50)
|
12,24
|
Luxwen
|
28,49
|
29,49
|
‒
|
27,49
|
12,39
|
28,67 (-0,11)
|
29,56 (-0,08)
|
30,64
|
27,30 (-0,08)
|
12,75 (-0,03)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з негодою в Києві в столиці з 19:00 буде обмежено в'їзд вантажівок.