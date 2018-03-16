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Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

НовиниЕнергетика    16.03.2018 - 14:24
Фото: заправка (УНІАН)
Фото: заправка (УНІАН)

У Києві трохи подешевшав бензин

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 16 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,99

28,99

31,49

26,99

13,49

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,59

AMIC

28,69 (-0,30)

29,99

30,99

27,49

12,29

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59 (-0,20)

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

12,45

Shell

30,29

31,29

33,49

28,79

13,29

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,59

SUN OIL

25,90 (-1,50)

26,40 (-1,50)

28,90

24,40 (-1,50)

11,70 (-0,20)

Авиас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,80

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,99

27,89

30,49

25,49

11,90

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,69

Маркет

27,27 (-0,62)

27,72 (-0,58)

25,49 (-0,50)

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

12,39
 

28,67 (-0,11)

29,56 (-0,08)

30,64

27,30 (-0,08)

12,75 (-0,03)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з негодою в Києві в столиці з 19:00 буде обмежено в'їзд вантажівок.

 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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