Ціни на АЗС в Києві ще трохи знизилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ у Києві сьогодні, 16 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,99 28,99 31,49 26,99 13,49 WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,59 AMIC 28,69 (-0,30) 29,99 30,99 27,49 12,29 БРСМ-Нафта 26,89 27,59 28,59 25,79 12,59 (-0,20) Укрнафта 27,50 28,00 28,50 26,00 12,45 Shell 30,29 31,29 33,49 28,79 13,29 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,59 SUN OIL 25,90 (-1,50) 26,40 (-1,50) 28,90 24,40 (-1,50) 11,70 (-0,20) Авиас 27,45 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,55 29,55 30,55 27,05 12,99 Народна 27,55 28,05 28,55 25,95 12,80 UPG 27,70 28,70 31,50 25,90 12,30 Mango 26,99 27,89 30,49 25,49 11,90 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 13,69 Маркет 27,27 (-0,62) 27,72 (-0,58) ‒ 25,49 (-0,50) 12,24 Luxwen 28,49 29,49 ‒ 27,49 12,39 28,67 (-0,11) 29,56 (-0,08) 30,64 27,30 (-0,08) 12,75 (-0,03)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з негодою в Києві в столиці з 19:00 буде обмежено в'їзд вантажівок.