Цены авторизованных электронных площадок в сфере оценки являются аналогом цен в "Прозорро", - ФГИ

В Фонде госимущества пояснили, что цены электронных площадок в сфере оценки являются аналогом цен в "Прозорро"

Цены авторизованных электронных площадок в сфере оценки являются аналогом цен в "Прозорро". Об этом говорится в сообщении Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), размещенном на официальном сайте учреждения.

"Система Единой базы данных отчетов об оценке (далее – Единая база) является полным аналогом существующих систем "ПРОЗОРРО" и "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ", которые уже положительно зарекомендовали себя в сфере публичных закупок и малой приватизации. Все авторизованные на сегодня электронные площадки – "ОЦЕНКА.online", "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА”, “ЭКСПРЕСС ОЦЕНКА”, – работали и пришли из системы "ПРОЗОРРО". Таким образом, цены на услуги авторизованных электронных площадок, подключенных к Единой базе, являются полным 100% аналогом цен на услуги авторизованных электронных площадок, подключенных к системе "ПРОЗОРРО", - говорится в сообщении.

В Фонде объясняют, что единственная разница с системой "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ", – это подход к установлению цен на услуги авторизованных электронных площадок в сфере оценки.

"При установлении цен на свои услуги авторизованные электронные площадки в сфере оценки не шли путем ценообразования, аналогичного существующему в системе “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖИ”, которое является слишком дорогим. И сегодня верхний предел стоимости услуг авторизованных алектронних площадок в сфере закупок составляет 1700 гривен, а верхний предел стоимости услуг авторизованных электронных площадок в сфере оценки составляет 510 гривен", - сообщили в ФГИУ.

В течение месяца в Фонде ожидают запуск не менее десяти авторизованных электронных площадок, которые позволят обеспечить создание нормальной конкурентной среды среди авторизованных электронных площадок в сфере оценки.

Сравнительная таблица по стоимости услуг электронных площадок, авторизованных в информационных системах "Прозорро" и "Единая база"