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Цены на аренду квартир в Киеве упали вполовину: что предлагает рынок

Сегодня ситуация с арендой квартир в Киеве на стороне арендатора (коллаж РБК-УКраина)
Автор: Леся Панченко

С начала войны цены на аренду квартир в Киеве упали от 38% до 56%. Но в июне падение остановилось.

Об этом рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику приложения для аренды квартир в Киеве bird.

Анализ запросов на портале показал, что количество соискателей аренды жилья в июле увеличилось по сравнению с июнем. Сейчас она составляет примерно 90% довоенного количества. Ожидается, что при условии стабильной ситуации в столице, в августе-сентябре этот показатель вернется к уровню довоенного февраля.Цены остановились

С начала июля наблюдается остановка падения цен, рынок аренды стабилизируется.

Медиана цены на 12 июля по сравнению с 24 февраля выглядит так:

  • 1-комнатные: с 13 000 грн до 8000 грн (-38%);
  • 2-комнатные: с 21 600 грн до 12 600 грн (-42%);
  • 3-комнатные: с 46 100 до 20 500 грн (-56%).

Падение цен на аренду в Киеве можно объяснить тем, что количество вариантов, доступных для выбора, очень сильно выросло, а спрос уменьшился."У арендатора больше выбор, поэтому он может выбирать квартиру с более качественным ремонтом, в более привлекательном доме и лучшей локации", – объясняют аналитики Bird.

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КиевЖильеАренда недвижимости