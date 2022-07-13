Цены на аренду квартир в Киеве упали вполовину: что предлагает рынок

С начала войны цены на аренду квартир в Киеве упали от 38% до 56%. Но в июне падение остановилось.
Об этом рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику приложения для аренды квартир в Киеве bird.
Анализ запросов на портале показал, что количество соискателей аренды жилья в июле увеличилось по сравнению с июнем. Сейчас она составляет примерно 90% довоенного количества. Ожидается, что при условии стабильной ситуации в столице, в августе-сентябре этот показатель вернется к уровню довоенного февраля.
С начала июля наблюдается остановка падения цен, рынок аренды стабилизируется.
Медиана цены на 12 июля по сравнению с 24 февраля выглядит так:
Падение цен на аренду в Киеве можно объяснить тем, что количество вариантов, доступных для выбора, очень сильно выросло, а спрос уменьшился.
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