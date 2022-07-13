Ціни на оренду квартир в Києві впали вполовину: що пропонує ринок

З початку війни ціни на оренду квартир в Києві впали від 38% до 56%. Але у червні падіння зупинилося.
Про це розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику додатку для оренди квартир у Києві bird.
Аналіз запитів на порталі показав, що кількість шукачів оренди житла у липні збільшилась у порівнянні із червнем. Зараз вона становить приблизно 90% довоєнної кількості. Очікується, що за умови стабільної ситуації в столиці, у серпні-вересні цей показник повернеться до рівня довоєнного лютого.
Від початку липня спостерігається зупинка падіння цін, ринок оренди стабілізується.
Медіана ціни на 12 липня в порівнянні з 24 лютого виглядає так:
Падіння цін на оренду в Києві можна пояснити тим, що кількість варіантів, доступних для вибору, дуже сильно зросла, а попит – зменшився.
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