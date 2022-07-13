Ціни на оренду квартир в Києві впали вполовину: що пропонує ринок

Аналіз запитів на порталі показав, що кількість шукачів оренди житла у липні збільшилась у порівнянні із червнем. Зараз вона становить приблизно 90% довоєнної кількості. Очікується, що за умови стабільної ситуації в столиці, у серпні-вересні цей показник повернеться до рівня довоєнного лютого. Ціни зупинилися

Від початку липня спостерігається зупинка падіння цін, ринок оренди стабілізується.

Медіана ціни на 12 липня в порівнянні з 24 лютого виглядає так:

1-кімнатні: з 13 000 грн до 8000 грн (-38%);

2-кімнатні: з 21 600 грн до 12 600 грн (-42%);

3-кімнатні: з 46 100 до 20 500 грн (-56%).

Падіння цін на оренду в Києві можна пояснити тим, що кількість варіантів, доступних для вибору, дуже сильно зросла, а попит – зменшився. "У орендаря більший вибір, тому він може обирати квартиру з більш якісним ремонтом, в більш привабливому будинку та кращій локації", – пояснюють аналітики Bird.