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Ціни на оренду квартир в Києві впали вполовину: що пропонує ринок

Сьогодня ситуація з орендою квартир на боці орендатора (колаж РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

З початку війни ціни на оренду квартир в Києві впали від 38% до 56%. Але у червні падіння зупинилося.

Про це розповідає РБК-Україна Realty з посиланням на аналітику додатку для оренди квартир у Києві bird.

Аналіз запитів на порталі показав, що кількість шукачів оренди житла у липні збільшилась у порівнянні із червнем. Зараз вона становить приблизно 90% довоєнної кількості. Очікується, що за умови стабільної ситуації в столиці, у серпні-вересні цей показник повернеться до рівня довоєнного лютого.Ціни зупинилися

Від початку липня спостерігається зупинка падіння цін, ринок оренди стабілізується.

Медіана ціни на 12 липня в порівнянні з 24 лютого виглядає так:

  • 1-кімнатні: з 13 000 грн до 8000 грн (-38%);
  • 2-кімнатні: з 21 600 грн до 12 600 грн (-42%);
  • 3-кімнатні: з 46 100 до 20 500 грн (-56%).

Падіння цін на оренду в Києві можна пояснити тим, що кількість варіантів, доступних для вибору, дуже сильно зросла, а попит – зменшився."У орендаря більший вибір, тому він може обирати квартиру з більш якісним ремонтом, в більш привабливому будинку та кращій локації", – пояснюють аналітики Bird.

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