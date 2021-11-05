Цену на проезд в маршрутках Черновцов могут поднять: когда и на сколько

Частные перевозчики Черновцов хотят повысить тариф на проезд в городских маршрутках. Соответствующие предложения они подали в исполком городского совета.

В горсовет экономически обоснованные тарифы на перевозки подали три перевозчика: двум из них отклонили предложения, а третий получил положительные выводы.

На сайте Черновицкого городского совета появился проект решения исполкома о поднятии тарифа на проезд в маршрутках. Там отмечается, что с 1 января 2022 года стоимость проезда в городском пассажирском автотранспорте общего пользования, в том числе автобусах, которые выполняют перевозки пассажиров в обычном режиме, в режиме маршрутного такси и в автобусах, работающих в экспрессном режиме движения, за 1 поездку составит 9 гривен.

Однако, по словам заместителя Черновицкого городского головы Игоря Крохмаля, перед утверждением этого решения должно состояться обсуждение тарифа с участием всех перевозчиков.