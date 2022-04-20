Центры реабилитации и реинтеграции появятся и в других городах Украины

За первые 6 дней Центр реабилитации и реинтеграции компании "Метинвест", открытый в Запорожье, помог уже полтысячи украинцев. Принимая во внимание большое количество людей, нуждающихся в помощи, такие центры будут открыты и в других городах Украины.

"За 6 дней почти 400 человек обратились в центр по допогу по трудоустройству, 100 человек - за медицинской помощью, более 50 - за психологической косультацией. Несмотря на большое количество людей, которые нуждаются в помощи, мы рассматриваем возможность открытия таких центров в других городах Украины, а также расширение перечня услуг и помощи, которую мы можем оказать людям", - рассказала она.

По словам Суховой, помощь в центре оказывают не только сотрудникам компании, но и всем украинцам, которые оказались в сложных жизненных условиях из-за войны с Россией.

"Компания "Метинвест" очень хочет помочь людям пережить горе, которое нас постигло. Российская Федерация многим украинцам разрушила целую жизнь-люди остались без домов, без работы без родных и близких. Поэтому цель этого центра - помочь людям пережить трагедию, адаптироваться и интегрироваться в новую жизнь”, - объясняет Сухов.

По ее словам, в центре работают также с детьми - здесь им оказывают квалифицированную психологическую помощь и проводят групповую арт-терапию. Здесь также можно оставить ребенка на время, которое необходимо родителям, например, чтобы оформить нужные документы или ознакомиться с вакансиями.

“Люди могут с помощью центра найти работу - здесь предоставляют вакансии не только и предприятиях "Метинвест", но и в других компаниях. Иногда происходит переобучение людей - для того, чтобы они могли трудоустроиться и начать новую жизнь", - рассказала Сухова.

Как известно, компания "Метинвест" обустроила в городах своего присутствия более 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек. Здесь людям предоставляют одежду, горячее питание, товары первой необходимости.

Также ”Метинвест", совместно с компанией ДТЭК и в координации с фондом, создал гуманитарный проект "Спасаем жизни”, который уже закупил 100 вагонов продуктов питания: все они будут розданы украинцам, которые сейчас нуждаются в помощи.