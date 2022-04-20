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Центри реабілітації та реінтеграції з'являться і у інших містах України

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Середа 20 квітня 2022 15:55
Центри реабілітації та реінтеграції з'являться і у інших містах України Фото: Центри реабілітації та реінтеграції з'являться і у інших містах України (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

За перші 6 днів Центр реабілітації та реінтеграції компанії "Метінвест", відкритий у Запоріжжі, допоміг уже півтисячі українців. Беручи до уваги велику кількість людей, які потребують допомоги, такі центри будуть відкриті і у інших містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора центру Ксенію Сухову.

"За 6 днів майже 400 людей звернулися до центру по допогу з працевлаштування, 100 людей - за медичною допомогою, понад 50 - за психологічною косультацією. Зважаючи на велику кількість людей, які потребують допомоги, ми розглядаємо можливість відкриття таких центрів у інших містах України, а також розширення переліку послуг та допомоги, яку ми можемо надавати людям", - розповіла вона.

За словами Сухової, допомогу у центрі надають не тільки співробітникам компанії, але й усім українцям, які опинилися у складних життєвих умовах через війну з росією.

"Компанія "Метінвест" дуже хоче допомогти людям пережити горе, яке нас спіткало. Російська федерація багатьом українцям зруйнувала ціле життя — люди залишилися без домівок, без роботи без рідних та близьких. Тому мета цього центру - допомогти людям пережити трагедію, адаптуватися та інтегруватися у нове життя”, - пояснює Сухова.

За її словами, у центрі працюють також з дітьми - тут їм надають кваліфіковану психологічну допомогу та проводять групову арт-терапію. Тут також можна залишити дитину на час, який необхідний батькам, наприклад, щоб оформити потрібні документи або ознайомитися з вакансіями.

“Люди можуть за допомогою центру знайти роботу - тут надають вакансії не тільки та підприємствах "Метінвест", але й у інших компаніях. Інколи відбувається перенавчання людей - для того, щоб вони могли працевлаштуватися і почати нове життя", - розповіла Сухова.

Як відомо, компанія "Метінвест" облаштувала у містах своєї присутності понад 6 тисяч місць для тимчасових переселенців з гарячих точок. Тут людям надають одяг, гаряче харчування, товари першої необхідності.

Також ”Метінвест", спільно з компанією ДТЕК та у координації з фондом, створив гуманітарний проект "Рятуємо життя”, який закупив вже 100 вагонів продуктів харчування: всі вони будуть роздані українцям, які зараз потребують допомоги.

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