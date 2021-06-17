Центры COVID-вакцинации изменили график работы: когда и где можно получить прививку

Минздрав сообщил об изменении графика работы центров вакцинации от коронавируса . Часть заведений будет работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, некоторые будут работать в понедельник, 21 июня

Кроме того, Минздрав опубликовал расписание их работы.

В Украине в мае запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

Как работают центры COVID-вакцинации

В них прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.



Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.