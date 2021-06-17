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Центры COVID-вакцинации изменили график работы: когда и где можно получить прививку

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Киев, Четверг 17 июня 2021 08:55
Центры COVID-вакцинации изменили график работы: когда и где можно получить прививку Фото: в Украине изменили график работы центры вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил об изменении графика работы центров вакцинации от коронавируса. Часть заведений будет работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, некоторые будут работать в понедельник, 21 июня

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Кроме того, Минздрав опубликовал расписание их работы.

В Украине в мае запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19.

Как работают центры COVID-вакцинации

В них прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Минздрава.

Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал власти Киева не отменять вакцинацию в следующие выходные.

Кроме того, изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве, который находится в Международном выставочном центре. Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

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вакцинация центр COVID-19 Министерство здравоохранения Украины
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