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"Только срочные услуги": Центры админуслуг в Киеве ограничили прием граждан

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 14:11
"Только срочные услуги": Центры админуслуг в Киеве ограничили прием граждан Фото: ЦПАУ (tsnap.ulead.org.ua)
Автор: Андрей Василюк

Центры предоставления административных услуг в Киеве с 20 марта предоставляют лишь "чрезвычайно важные услуги". Во время личного визита можно будет получить ограниченный перечень услуг.

Об этом сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай, передает пресс-служба КГГА.

"С 20 марта в помещениях Центров админуслуг г. Киева предоставляют только срочные услуги", - отметила Шамрай.

Она пояснила, что такое решение приняли для предупреждения стремительного распространения коронавирусной болезни. Несмотря на временное ограничение доступа к Центрам предоставления административных услуг, во время личного визита в ЦНАП все же можно будет получить определенные административные услуги.

В каких случаях можно обращаться в Центры админуслуг лично:

  • выдача готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и заграничного паспорта;
  • выдача паспорта гражданина Украины в случае вклеивания фотокарточки;
  • паспорта гражданина Украины (свидетельства о рождении, если подавался оригинал) в случае регистрации места проживания;
  • выдача готового разрешения на трудоустройство;
  • комплексная услуга при рождении ребенка: (прием, выдача):

- свидетельство о рождении ребенка;

- получение социальной помощи;

- регистрация места проживания ребенка (если заявитель настаивает);

- удостоверение многодетной семьи (если заявитель настаивает);

  • разрешение на трудоустройство иностранцев и вид на жительство (оборудован ящик для приема пакета документов) можно подать через ящик для документов, который размещен на входе в Центры админуслуг.

В ЦНАП отметили, что для решения других вопросов киевляне могут обращаться через личный кабинет.

Напомним, в феврале Кабинет министров Украины расширил перечень админуслуг, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг. Украинцы получили право обращаться в центры для предоставления льгот и социальной помощи.

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