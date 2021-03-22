"Только срочные услуги": Центры админуслуг в Киеве ограничили прием граждан
Центры предоставления административных услуг в Киеве с 20 марта предоставляют лишь "чрезвычайно важные услуги". Во время личного визита можно будет получить ограниченный перечень услуг.
Об этом сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай, передает пресс-служба КГГА.
"С 20 марта в помещениях Центров админуслуг г. Киева предоставляют только срочные услуги", - отметила Шамрай.
Она пояснила, что такое решение приняли для предупреждения стремительного распространения коронавирусной болезни. Несмотря на временное ограничение доступа к Центрам предоставления административных услуг, во время личного визита в ЦНАП все же можно будет получить определенные административные услуги.
В каких случаях можно обращаться в Центры админуслуг лично:
- выдача готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и заграничного паспорта;
- выдача паспорта гражданина Украины в случае вклеивания фотокарточки;
- паспорта гражданина Украины (свидетельства о рождении, если подавался оригинал) в случае регистрации места проживания;
- выдача готового разрешения на трудоустройство;
- комплексная услуга при рождении ребенка: (прием, выдача):
- свидетельство о рождении ребенка;
- получение социальной помощи;
- регистрация места проживания ребенка (если заявитель настаивает);
- удостоверение многодетной семьи (если заявитель настаивает);
- разрешение на трудоустройство иностранцев и вид на жительство (оборудован ящик для приема пакета документов) можно подать через ящик для документов, который размещен на входе в Центры админуслуг.
В ЦНАП отметили, что для решения других вопросов киевляне могут обращаться через личный кабинет.
Напомним, в феврале Кабинет министров Украины расширил перечень админуслуг, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг. Украинцы получили право обращаться в центры для предоставления льгот и социальной помощи.