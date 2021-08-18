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Центры админуслуг будут предоставлять более 400 услуг: список

Автор: РБК-Украина

Центры предоставления административных услуг в Украине будут предоставлять более 400 услуг различных сферах жизнедеятельности. Кабинет министров установил четкий перечень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Все украинские граждане должны иметь доступ к получению качественных административных услуг. При поддержке правительственной субвенции в Украине продолжается расширение сети ЦНАП (Центров предоставления административных услуг, - ред.), а также продолжается качественное наполнение перечня услуг, которые могут получать украинцы", - отметил он.

С полным перечнем услуг можно ознакомиться ниже:

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Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль