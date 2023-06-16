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В центр Киева лучше не ехать. Движение перекрыто, город застыл в пробках

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Киев, Пятница 16 июня 2023 08:58
В центр Киева лучше не ехать. Движение перекрыто, город застыл в пробках Фото: в Киеве 16 июня перекрыли центр города (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Центр Киева с утра 16 июня перекрыли. Город сковали длинные пробки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

В столице с утра ограничили движение транспорта по центральным улицам. В частности, полиция перекрыла бульвар Шевченко в сторону центра, также закрыт проезд на Михайловскую площадь со стороны Владимирской.

Из-за ограничения движения в центре в Киеве возникли пробки. Некоторые улицы столицы фактически "стоят", в том числе улица Борщаговская.

В чем причина

Известно, что сегодня в Киев приехал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Вчера он побывал в Польше, а вечером уехал в Украину.

В Киеве президент ЮАР встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Также отметим, что вчера патрульная полиция Киева сообщала, что движение транспорта в центре столицы перекроют. Правоохранители не уточнили, какие именно улицы будут перекрыты.

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