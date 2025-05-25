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Центру не було, Майдан - це болото: що насправді було на місці сучасного Києва

Фото: на місці Майдану у Києві було болото (Getty Image)
Автор: РБК-Україна

Княже місто Київ часів Володимира Великого було зовсім не таким, як ми звикли його уявляти. Його площа не перевищувала 10 гектарів, а сучасні центральні райони - це колишні ліси та болота.

Про це в інтерв'ю ютуб-каналу РБК-Україна розповіла гідеса Тетяна Литвин.

Що було на місці центру Києва

За словами Тетяни Литвин, княже місто князя Володимира займало лише 10 гектарів. Пізніше Ярослав Мудрий значно розширив його межі - до 74 гектарів. Проте навіть тоді нинішній Хрещатик і Майдан Незалежності не були частиною міста.

"Майдан Незалежності - це було Козине болото. Це була околиця княжого Києва. Києва на Майдані не було. А на Хрещатику був ліс, де полювали київські князі", - зазначила вона.
 

Де ж був справжній центр Києва

Справжнє княже місто розташовувалося на Старокиївській горі - у межах сучасного Верхнього міста. Саме там знаходилися головні укріплення та резиденції князів. Сучасний центр Києва, хоч і є важливою частиною міста, історично формувався значно пізніше.

"У великий сучасний центр, звичайно, входить і княже місто Володимира, і розширене місто Ярослава Мудрого", - додала Тетяна Литвин.

Нагадаємо, сьогодні Київ святкує день міста. Що відомо про свято та чи скорочуватимуть комендантську годину - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Київ