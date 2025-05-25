Центру не було, Майдан - це болото: що насправді було на місці сучасного Києва

Що було на місці центру Києва

За словами Тетяни Литвин, княже місто князя Володимира займало лише 10 гектарів. Пізніше Ярослав Мудрий значно розширив його межі - до 74 гектарів. Проте навіть тоді нинішній Хрещатик і Майдан Незалежності не були частиною міста.

"Майдан Незалежності - це було Козине болото. Це була околиця княжого Києва. Києва на Майдані не було. А на Хрещатику був ліс, де полювали київські князі", - зазначила вона.



Де ж був справжній центр Києва

Справжнє княже місто розташовувалося на Старокиївській горі - у межах сучасного Верхнього міста. Саме там знаходилися головні укріплення та резиденції князів. Сучасний центр Києва, хоч і є важливою частиною міста, історично формувався значно пізніше.

"У великий сучасний центр, звичайно, входить і княже місто Володимира, і розширене місто Ярослава Мудрого", - додала Тетяна Литвин.