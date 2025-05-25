Центра не было, Майдан - это болото: что на самом деле было на месте современного Киева

Что было на месте центра Киева

По словам Татьяны Литвин, княжеский город князя Владимира занимал всего 10 гектаров. Позже Ярослав Мудрый значительно расширил его границы - до 74 гектаров. Однако даже тогда нынешний Крещатик и Майдан Независимости не были частью города.

"Майдан Независимости - это было Козье болото. Это была окраина княжеского Киева. Киева на Майдане не было. А на Крещатике был лес, где охотились киевские князья", - отметила она.



Где же был настоящий центр Киева

Настоящий княжеский город располагался на Старокиевской горе - в пределах современного Верхнего города. Именно там находились главные укрепления и резиденции князей. Современный центр Киева, хоть и является важной частью города, исторически формировался значительно позже.

"В большой современный центр, конечно, входит и княжеский город Владимира, и расширенный город Ярослава Мудрого", - добавила Татьяна Литвин.