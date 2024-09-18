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Центровий збірної України уклав угоду з чемпіоном НБА

Бостон, Середа 18 вересня 2024 13:36
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Центровий збірної України уклав угоду з чемпіоном НБА Фото: Дмитро Скапінцев у матчі за "Нью-Йорк Нікс" (instagram.com/d.skapintsev)
Автор: Андрій Костенко

Український бігмен Дмитро Скапінцев підписав контракт із чинним чемпіоном Національної баскетбольної асоціації – "Бостон Селтікс".

Про це заявив журналіст Майкл Скотто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Х інсайдера..

Договір 26-річного центрового збірної України є негарантованим. Він укладений за схемою Exhibit 10. Така угода розрахована на один рік та передбачає мінімальну зарплату в НБА.

Контракт також може включати додаткові бонуси на суму до 75 тисяч доларів. Крім того, "Бостон" має право ще до старту регулярного чемпіонату відправити баскетболіста в G-Лігу. Наразі українець боротиметься за місце в складі "Бостона" у тренувальному таборі та передсезонних матчах.

Скапінцев з 2022 року грає за клуб G-Ліги "Вестчестер Нікс". У минулому сезоні він також провів два матчі в НБА за основу "Нью-Йорк Нікс". На батьківщині центровий був гравцем "Черкаських Мавп" та "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ він приєднався до литовського "П'єно Жвайгждес".

Нагадаємо, у минулому сезоні чемпіоном НБА у складі "Бостон Селтікс" став інший українець – Святослав Михайлюк. Щоправда, в міжсезоння він перебрався до "Юти".

Усі українці в історії НБА

Дебютувавши у сезоні 2023/24 у складі "Нью-Йорка", Скапінцев став дев'ятим українцем в НБА. Раніше у найсильнішій баскетбольній лізі світу грали:

  • Олександр Волков – 1989-1992 рр.
  • Віталій Потапенко – 1996-2007 рр.
  • Станіслав Медеденко – 2000-2007 рр.
  • Олексій Печеров – 2007-2010 рр.
  • Кирило Фесенко – 2007-2012 рр.
  • В'ячеслав Кравцов – 2012-2014 рр.
  • Олексій Лень – 2013-дотепер
  • Святослав Михайлюк – 2018-дотепер

Раніше український чемпіон НБА провів перше тренування в новому клубі.

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