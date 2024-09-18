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Центровой сборной Украины заключил соглашение с чемпионом НБА

Бостон, Среда 18 сентября 2024 13:36
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Центровой сборной Украины заключил соглашение с чемпионом НБА Фото: Дмитрий Скапинцев в матче за "Нью-Йорк Никс" (instagram.com/d.skapintsev)
Автор: Андрей Костенко

Украинский бигмен Дмитрий Скапинцев подписал контракт с действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации – "Бостон Селтикс".

Об этом заявил журналист Майкл Скотто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Х инсайдера.

Договор 26-летнего центрового сборной Украины негарантирован. Он заключен по схеме Exhibit 10. Такое соглашение рассчитано на год и предусматривает минимальную зарплату в НБА.

Контракт также может включать в себя дополнительные бонусы на сумму до 75 тысяч долларов. Кроме того, "Бостон" вправе еще до старта регулярного чемпионата отправить баскетболиста в G-Лигу. Пока украинец будет бороться за место в составе "Бостона" в тренировочном лагере и предсезонных матчах.

Скапинцев с 2022 года играет за клуб G-Лиги "Уэстчестер Никс". В прошлом сезоне он также провел два матча в НБА за основу "Нью-Йорк Никс". На родине центровой был игроком "Черкасских Мавп" и "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ он присоединился к литовскому клубу "Пьено Жвайгждес".

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом НБА в составе "Бостон Селтикс" стал другой украинец – Святослав Михайлюк. Правда, в межсезонье он перебрался в "Юту".

Все украинцы в истории НБА

Дебютировав в сезоне 2023/24 в составе "Нью-Йорка", Скапинцев стал девятым украинцем в НБА. Раньше в сильнейшей баскетбольной лиге мира играли:

  • Александр Волков – 1989-1992 гг.
  • Виталий Потапенко – 1996-2007 гг.
  • Станислав Медеденко – 2000-2007 гг.
  • Алексей Печеров – 2007-2010 гг.
  • Кирилл Фесенко – 2007-2012 гг.
  • Вячеслав Кравцов – 2012-2014 гг.
  • Алексей Лень – 2013-до сих пор
  • Святослав Михайлюк – 2018-до сих пор

Ранее украинский чемпион НБА провел первую тренировку в новом клубе.

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