Центровой сборной Украины получил вызов в Летнюю лигу НБА

Украинский центровой Дмитрий Скапинцев приглашен в ряды "Нью-Йорк Никс" на Летнюю лигу Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sports International Group .

25-летний центровой получил шанс проявить себя на уровне НБА. Турнир Летней лиги состоится 7-17 июля.

Скапинцев попал в ряды "Никс" из фарм-клуба команды – "Вестчестера". В пригороде Нью-Йорка украинец отыграл сезон 2022/23 Лиги развития ассоциации. Средние цифры центрового в регулярном чемпионате – 8.4 очка, 6.1 подбора, 3.8 ассиста за 19 минут на паркете.

Предыдущий сезон "Нью-Йорк" завершил на 5-й строчке Восточной конференции НБА. В первом раунде плей-офф "Никс" выиграли серию у "Кливленда" (4:1). В следующем же уступили "Майами" (2:4).

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". В составе родной команды дебютировал на профессиональном уровне в 2015 году.

На драфте НБА-2020 не был выбран ни одной из команд. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки чемпионата перебрался в литовский "Панявежис".

В 2020 году впервые сыграл в рядах сборной Украины. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.