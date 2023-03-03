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Центровий "Вашингтона" оформив видовищний слемданк: момент дня в НБА

Фото: Деніел Геффорд набрав 18 пунктів проти "Рапторз" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації оформив центровий "Вашингтон Візардс" Деніел Геффорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

24-річний американець забрав три позиції в десятці найкрутіших епізодів. Найефектнішим став данк центрового в третій чверті протистояння з "Торонто". Він отримав передачу на "дузі", обманним рухом звільнився від опіки Пельтля і на плечах Сіакама вгатив м'яч згори.

Стараннями Геффорда та компанії "Візардс" здобули домашню перемогу та закріпилися на 10-й сходинці Східної конференції НБА. "Вашингтон" останнім проходить у плей-офф сезону, а "Торонто" йде на 9-й позиції.

Сам Геффорд провів у грі понад 31 хвилину. За цей час він встиг набрати 18 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став його одноклубник Кайл Кузма (30 пунктів).

Хто такий Деніел Геффорд

Уродженець Ель-Дорадо, на студентському рівні виступав за "Арканзас Рейзорбекс". Обраний "Чикаго Буллз" під 38-м номером драфту НБА-2019.

У складі чикагців провів лише півтора сезони. Виступав у Лізі розвитку за "Вінді Сіті". До столиці перебрався посеред сезону 2020/21 під час обміну за участі трьох команд. Восени того ж року підписав 3-річний контракт із "Візардс" на 40,2 млн доларів.

Також Геффорд може закрити позицію важкого форварда. Середні цифри в нинішній кампанії – 8.6 очок, 5.5 підбирань, 1 передача, 0.4 перехоплень за 19.3 хвилин на паркеті.

До слова, напередодні форвард "Шарлотта" Убре-молодший очолив підбірку моментів зі слемданком проти "Фінікса".

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НБАБаскетбол