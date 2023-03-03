RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Центровой "Вашингтона" оформил зрелищный слэм-данк: момент дня в НБА

Фото: Дэниэл Гэффорд набрал 18 пунктов против "Рапторз" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оформил центровой "Вашингтон Уизардс" Дэниэл Гэффорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

24-летний американец забрал три позиции в десятке самых крутых эпизодов. Самым эффектным стал данк центрового в третьей четверти противостояния с "Торонто". Он получил передачу на "дуге", обманным движением освободился от опеки Пельтля и на плечах Сиакама вколотил мяч сверху.

Стараниями Гэффорда и компании "Уизардс" одержали домашнюю победу и закрепились на 10-й строчке Восточной конференции НБА. "Вашингтон" последним проходит в плей-офф сезона, а "Торонто" идет на 9-й позиции.

Сам Гэффорд провел в игре более 31 минуты. За это время он успел набрать 18 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал его одноклубник Кайл Кузма (30 пунктов).

Кто такой Дэниэл Гэффорд

Уроженец Эль-Дорадо, на студенческом уровне выступал за "Арканзас Рейзорбэкс". Выбран "Чикаго Буллз" под 38-м номером драфта НБА-2019.

В составе чикагцев провел всего полтора сезона. Выступал в Лиге развития за "Винди Сити". В столицу перебрался посреди сезона 2020/21 во время обмена с участием трех команд. Осенью того же года подписал 3-летний контракт с "Уизардс" на 40,2 млн долларов.

Также Гэффорд может закрыть позицию тяжелого форварда. Средние цифры в нынешней кампании – 8.6 очков, 5.5 подборов, 1 передача, 0.4 перехвата за 19.3 минут на паркете.

К слову, накануне форвард "Шарлотта" Убре-младший возглавил подборку моментов со слэм-данком против "Финикса".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол