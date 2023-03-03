Центровой "Вашингтона" оформил зрелищный слэм-данк: момент дня в НБА

24-летний американец забрал три позиции в десятке самых крутых эпизодов. Самым эффектным стал данк центрового в третьей четверти противостояния с "Торонто". Он получил передачу на "дуге", обманным движением освободился от опеки Пельтля и на плечах Сиакама вколотил мяч сверху.

Стараниями Гэффорда и компании "Уизардс" одержали домашнюю победу и закрепились на 10-й строчке Восточной конференции НБА. "Вашингтон" последним проходит в плей-офф сезона, а "Торонто" идет на 9-й позиции.

Сам Гэффорд провел в игре более 31 минуты. За это время он успел набрать 18 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал его одноклубник Кайл Кузма (30 пунктов).

Кто такой Дэниэл Гэффорд

Уроженец Эль-Дорадо, на студенческом уровне выступал за "Арканзас Рейзорбэкс". Выбран "Чикаго Буллз" под 38-м номером драфта НБА-2019.

В составе чикагцев провел всего полтора сезона. Выступал в Лиге развития за "Винди Сити". В столицу перебрался посреди сезона 2020/21 во время обмена с участием трех команд. Осенью того же года подписал 3-летний контракт с "Уизардс" на 40,2 млн долларов.

Также Гэффорд может закрыть позицию тяжелого форварда. Средние цифры в нынешней кампании – 8.6 очков, 5.5 подборов, 1 передача, 0.4 перехвата за 19.3 минут на паркете.