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Центровий "Вашингтона" оформив геймвінер під сирену: момент дня в НБА

Фото: Деніел Геффорд став головним героєм зустрічі (nba.com)
Автор: Антон Федорців

На чолі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Вашингтон Візардс" Деніел Геффорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Влучний кидок американця дозволив "Візардс" уникнути овертайму. За рахунку 117:117 у протистоянні з "Детройтом" Геффорд зреагував чи то на невдалу спробу, чи то зрячу передачу Гудвіна. Ліворуч від щита він вистрибнув і набрав вирішальні два пункти.

Завдяки цій перемозі "Вашингтон" втримався на 10-й сходинці Східної конференції та останнім проходить у плей-офф. Натомість "Пістонз" залишилися безумовним аутсайдером Сходу. Рекорд детройтців – 15 перемог, 51 поразка.

Сам Геффорд провів у грі майже 25 хвилин. За цей час він встиг набрати 8 очок, зробив 7 підбирань і оформив 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Візардс" Бредлі Біл (32 пункти).

Хто такий Деніел Геффорд

Уродженець Ель-Дорадо, на студентському рівні грав за "Арканзас Рейзорбекс". На драфті НБА-2019 обраний "Чикаго" під 38-м номером.

У лавах "Буллз" затримався лише на півтора сезони. Періодично захищав кольори фарм-клубу – "Вінді Сіті" – в Джі-Лізі. У складі "Вашингтона" опинився посеред сезону 2020/21 в результаті великого обміну трьох команд. Восени 2021-го уклав контракт із "Візардс" на 3 роки зі зарплатнею 40,2 млн доларів.

Геффорд може закрити позиції центрового та важкого форварда. У дитинстві займався американським футболом, де виступав на позиції ресівера.

До слова, напередодні оборонець "Клівленда" Мітчелл очолив підбірку моментів зі слемданком в овертаймі.

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