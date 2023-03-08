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Центровой "Вашингтона" оформил гейм-виннер под сирену: момент дня в НБА

Фото: Дэниэл Гэффорд стал главным героем встречи (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Во главе хит-парада лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Вашингтон Уизардс" Дэниэл Гэффорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Меткий бросок американца позволил "Визардс" избежать овертайма. При счете 117:117 в противостоянии с "Детройтом" Гэффорд среагировал то ли на неудачную попытку, то ли зрячую передачу Гудвина. Слева от щита он выпрыгнул и набрал два решающих пункта.

Благодаря этой победе "Вашингтон" удержался на 10-й строчке Восточной конференции и последним проходит в плей-офф. "Пистонс" же остались безусловным аутсайдером Востока. Рекорд детройтцев – 15 побед, 51 поражение.

Сам Гэффорд провел в игре около 25 минут. За это время он успел набрать 8 очков, сделал 7 подборов и оформил 1 ассист. Самым результативным в матче стал защитник "Уизардс" Брэдли Билл (32 пункта).

Кто такой Дэниэл Гэффорд

Уроженец Эль-Дорадо, на студенческом уровне играл за "Арканзас Рейзорбэкс". На драфте НБА-2019 выбран "Чикаго" под 38-м номером.

В рядах "Буллз" задержался всего на полтора сезона. Периодически защищал цвета фарм-клуба – "Винди Сити" – в Джи-Лиге. В составе "Вашингтона" оказался посреди сезона 2020/21 в результате обширного обмена трех команд. Осенью 2021-го заключил контракт с "Уизардс" на 3 года с зарплатой 40,2 млн долларов.

Гэффорд может закрыть позиции центрового и тяжелого форварда. В детстве занимался американским футболом, где выступал на позиции ресивера.

К слову, накануне защитник "Кливленда" Митчелл возглавил подборку моментов со слэм-данком в овертайме.

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