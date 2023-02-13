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Центровий "Торонто" оформив розкішний данк після перехоплення: момент дня в НБА

Фото: Кріс Буше набрав 7 пунктів проти "Детройта" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації став резервіст "Торонто Рапторз" Кріс Буше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

30-річний канадець запам'ятався моментом під завісу третьої чверті. Під час атаки "Детройт Пістонз" він перехопив м'яч поблизу власного щита та виконав сольний прохід до зони суперника. Там височенний центровий сміливо пішов на двох оборонців і закинув згори.

Напружений поєдинок завершився мінімальною перемогою "Торонто" (119:118). Завдяки домашньому успіху "Рапторз" закріпилися на 10-й сходинці Східної конференції НБА та останніми проходять у плей-офф сезону. "Детройт" – тут безнадійний аутсайдер.

Сам Буше провів на паркеті 17,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 7 очок і зробив 5 підбирань. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Торонто" Фред Ванвліт (35 пунктів).

Хто такий Кріс Буше

Уродженець острівної держави Сент-Люсія, зростав у Монреалі. На студентському рівні виступав за "Орегон Дакс".

На драфті НБА-2017 не був обраний жодною з команд. Підписав двосторонній контракт із "Голден Стейт Ворріорз", але провів під егідою асоціації лише 1 матч. Виступав за фарм-клуб "Санта-Круз". У лавах "Торонто" опинився перед сезоном 2018/19.

Торік підписав 3-річний контракт із "Рапторз" на 35,25 млн доларів. Середні цифри в нинішньому сезоні – 9.8 очок, 5.9 підбирань, 0.4 передач, 0.7 перехоплень за 20.7 хвилин у грі.

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НБАБаскетбол