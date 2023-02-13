Центровой "Торонто" оформил роскошный данк после перехвата: момент дня в НБА

30-летний канадец запомнился моментом под занавес третьей четверти. Во время атаки "Детройт Пистонс" он перехватил мяч у собственного щита и выполнил сольный проход в зону соперника. Там высокий центровой смело пошел на двух защитников и забросил сверху.

Напряженный поединок завершился минимальной победой "Торонто" (119:118). Благодаря домашнему успеху "Рапторз" закрепились на 10-й строчке Восточной конференции НБА и последними проходят в плей-офф сезона. "Детройт" – здесь безнадежный аутсайдер.

Сам Буше провел на паркете 17,5 минуты. За это время он успел набрать 7 очков и совершил 5 подборов. Самым результативным в матче стал защитник "Торонто" Фред Ванвлит (35 пунктов).

Кто такой Крис Буше

Уроженец островного государства Сент-Люсия, рос в Монреале. На студенческом уровне выступал за "Орегон Дакс".

На драфте НБА-2017 не был выбран ни одной из команд. Подписал двусторонний контракт с "Голден Стэйт Уорриорз", но провел под эгидой ассоциации всего 1 матч. Выступал за фарм-клуб "Санта-Круз". В рядах "Торонто" оказался перед сезоном 2018/19.

В прошлом году подписал 3-летний контракт с "Рапторз" на 35,25 млн долларов. Средние цифры в нынешнем сезоне – 9.8 очков, 5.9 подборов, 0.4 передач, 0.7 перехватов за 20.7 минут в игре.