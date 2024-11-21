Центровий силовим слемданком відправив "Клівленд" у відрив: момент дня в НБА

Зірка "Кавальєрс" запам'ятався епізодом у першій чверті протистояння з "Нью-Орлеаном". Він отримав передачу Портера під щит і поклав згори однією рукою, протиснувши Кейна.

Зусиль Аллена та інших вистачило для впевненої домашньої перемоги "Клівленда" (128:100). "Кавальєрс" залишилися лідером Східної конференції з промовистом рекордом 16 перемог, 1 поразка. Тим часом "Нью-Орлеан" – передостанній на Заході.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Пеліканс" Антоніо Рівз. Він набрав 34 очки. Натомість Аллен завершив поєдинок із дабл-даблом – 16 пунктів, 11 підбирань.

Хто такий Джарретт Аллен

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Техас Лонгхорнс". Обраний "Бруклін Нетс" під 22-м номером драфту НБА-2017.

Провів у Нью-Йорку 3,5 роки. Посеред сезону 2020/21 був обміняний до "Клівленд" у рамках великої угоди, що привела в "Бруклін" Джеймса Хардена. Учасник Матчу всіх зірок-2022, а в складі збірної США тріумфував на ФІБА Америк-2016 U-18. Влітку підписав новий 3-річний контракт із "Кавальєрс" на 91 млн доларів.

Батько Аллена – Леонард – був обраний "Даллас Маверікс" у 3-му раунді драфту-1985. Однак, під егідою НБА так і не зіграв і виступав в європейських чемпіонатах.