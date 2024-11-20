ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сольний прохід форварда "Сан-Антоніо" з двома очками на десерт: момент дня в НБА

Середа 20 листопада 2024 11:57
UA EN RU
Сольний прохід форварда "Сан-Антоніо" з двома очками на десерт: момент дня в НБА Фото: Келдон Джонсон (у центрі) змусив одноклубників шаленіти (facebook.com/Spurs)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Сан-Антоніо Сперз" Келдон Джонсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом у другій чверті протистояння з "Оклахомою". Він отримав передачу перед "дугою", хибними рухами відправив на паркет Віггінса, пройшов під щит і в силовій манері поклав згори.

Старань Джонсона та інших вистачило для домашньої перемоги (110:104). "Сперз" із рекордом 7 перемог, 8 поразок підтягнулися до топ-10 Західної конференції НБА. Тим часом "Тандер" тут – на 2-й позиції, зазнавши всього четвертої поразки.

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Оклахоми" Шей Гілджис-Александер. Він набрав 32 очки, зробив 3 підбирання і віддав 7 передач. Натомість Джонсон поклав у скарбничку "Сан-Антоніо" 22 пункти.

Хто такий Келдон Джонсон

Уродженець Вірджинії, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2019 обраний "Сан-Антоніо" під 29-м номером.

Розпочав шостий сезон поспіль в складі "Сперз". Кампанію 2019/20 провів здебільшого у фарм-клубі техасців у Джі-Лізі – "Остіні". У складі збірної США здобув "золото" Олімпіади в Токіо. У ростер національної команди потрапив останньої миті через COVID конкурентів.

Спеціалізацією Джонсона під час навчання у коледжі були пошукові дослідження у сільському господарстві. Хобі баскетболіста – риболовля, полювання та відпочинок на природі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Перепочинку не буде. Де Росія може наступати взимку та чи втримають ЗСУ Курську область