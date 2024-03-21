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Центровий "Оклахоми" силовим слемданком декласував "Юту": момент дня в НБА

Фото: Чет Холмгрен завоював популярність серед уболівальників (startribune.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Оклахоми-Сіті Тандер" Чет Холмгрен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Другорічник "Тандер" запам'ятався моментом на старті третьої чверті протистояння з "Ютою". Він отримав передачу за лінією штрафних кидків і сміливо пішов атакувати кошик, вгативши згори однією рукою без уваги до спротиву суперника.

Стараннями Холмгрена та інших "Оклахома-Сіті" здобула домашню перемогу (119:107). "Тандер" залишилися в лідерах Західної конференції НБА. Тим часом "Джаз" – поза межами чільної десятки.

Холмгрен ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 35 очок, зробив 14 підбирань і віддав 1 асист. Оборонець Коллін Секстон найбільше поклав у скарбничку "Юти" (25 пунктів).

 

 

Хто такий Чет Холмгрен

Уродженець Міннеаполіса, на студентському рівні виступав за "Гонзагу Бульдогс". На драфті НБА-2022 обраний "Оклахомою" під другим номером.

Потрапив у ростер команди на Літню лігу асоціації, де яскраво дебютував проти "Юти" (23 очки). У регулярному чемпіонаті вперше вийшов у жовтні 2022-го. Через місяць встановив персональний рекорд результативності – 36 пунктів. Зі збірною США U-19 тріумфував на ЧС-2021.

Центровий – номінальна позиція Холмгрена, водночас наділений універсальними навиками для виступів у різних амплуа. Батько другорічника виступав за Університет Міннесоти в 80-ті.

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