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Центровой "Оклахомы" силовым слэм-данком деклассировал "Юту": момент дня в НБА

Фото: Чет Холмгрен завоевал популярность среди болельщиков (startribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Оклахомы-Сити Тандер" Чет Холмгрен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Второгодник "Тандер" запомнился моментом на старте третьей четверти противостояния с "Ютой". Он получил передачу за линией штрафных бросков и смело пошел атаковать корзину, вколотив сверху одной рукой без внимания к сопротивлению соперника.

Стараниями Холмгрена и других "Оклахома-Сити" одержала домашнюю победу (119:107). "Тандер" остались в лидерах Западной конференции НБА. Тем временем "Джаз" – вне пределов первой десятки.

Холмгрен еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 35 очков, сделал 14 подборов и отдал 1 ассист. Защитник Коллин Секстон больше всего положил в копилку "Юты" (25 пунктов).

 

 

Кто такой Чет Холмгрен

Уроженец Миннеаполиса, на студенческом уровне выступал за "Гонзагу Бульдогс". На драфте НБА-2022 выбран "Оклахомой" под вторым номером.

Попал в ростер команды на Летнюю лигу ассоциации, где ярко дебютировал против "Юты" (23 очка). В регулярном чемпионате впервые вышел в октябре 2022 года. Месяц спустя установил персональный рекорд результативности – 36 пунктов. Со сборной США U-19 триумфовал на ЧМ-2021.

Центровой – номинальная позиция Холмгрена, одновременно наделен универсальными навыками для выступлений в различных амплуа. Отец второгодника выступал за Университет Миннесоты в 80-е.

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