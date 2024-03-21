Центровой "Оклахомы" силовым слэм-данком деклассировал "Юту": момент дня в НБА

Второгодник "Тандер" запомнился моментом на старте третьей четверти противостояния с "Ютой". Он получил передачу за линией штрафных бросков и смело пошел атаковать корзину, вколотив сверху одной рукой без внимания к сопротивлению соперника.

Стараниями Холмгрена и других "Оклахома-Сити" одержала домашнюю победу (119:107). "Тандер" остались в лидерах Западной конференции НБА. Тем временем "Джаз" – вне пределов первой десятки.

Холмгрен еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 35 очков, сделал 14 подборов и отдал 1 ассист. Защитник Коллин Секстон больше всего положил в копилку "Юты" (25 пунктов).

Кто такой Чет Холмгрен

Уроженец Миннеаполиса, на студенческом уровне выступал за "Гонзагу Бульдогс". На драфте НБА-2022 выбран "Оклахомой" под вторым номером.

Попал в ростер команды на Летнюю лигу ассоциации, где ярко дебютировал против "Юты" (23 очка). В регулярном чемпионате впервые вышел в октябре 2022 года. Месяц спустя установил персональный рекорд результативности – 36 пунктов. Со сборной США U-19 триумфовал на ЧМ-2021.

Центровой – номинальная позиция Холмгрена, одновременно наделен универсальными навыками для выступлений в различных амплуа. Отец второгодника выступал за Университет Миннесоты в 80-е.