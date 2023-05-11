UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Центровий "Маямі" виконав силовий путбек після промаху: момент дня в НБА

Фото: Бем Адебайо набрав 18 пунктів проти "Нью-Йорка" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

На першій сходинці підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Маямі Гіт" Бем Адебайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Нікс". Флоридці втекли в швидку контратаку, але Батлер під тиском суперників не зміг влучити в кошик. Однак, Адебайо розкішно "додав" згори та заробив 2 очки.

Тим не менше, старань цього дуету забракло для виїзної перемоги. "Нью-Йорк" переграв "Маямі" (112:103). Тепер відставання "Нікс" у серії скоротилося до мінімуму (2:3). Наступний матч – у ніч проти суботи в Маямі.

Сам Адебайо провів на паркеті майже 39 хвилин. За цей час він встиг набрати 18 очок, зробив 8 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі натомість став оборонець "Нью-Йорка" Джейлен Брансон (39 пунктів).

Хто такий Бем Адебайо

Уродженець Нью-Джерсі, грав за "Кентуккі Вайлдкетс" на студентському рівні. На драфті НБА-2017 обраний "Маямі" під 14-м загальним номером.

У лавах "Гіт" проводить шостий сезон поспіль, вп'яте виходить у плей-офф асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2020, 2023), а зі збірною США здобув "золото" Олімпійських ігор-2020.

Бем – прізвисько Адебайо, отримане через схожість із персонажем "Флінстоунів". Ім'я професіонала при народженні – Едріс Фемі. Батько баскетболіста емігрував із Нігерії.

До слова, напередодні центровий "Філадельфії" Ембіід очолив хіт-парад моментів із блокшотом проти "Бостона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол