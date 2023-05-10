Блокшот лідера "Філадельфії" зупинив ривок зірки "Бостона": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Найпам'ятніший епізод протистояння "Бостона" та "Філи" трапився в середині фінальної чверті. Форвард "Селтікс" Браун отримав м'яч після перехоплення і побіг у контратаку. Влетівши до "фарби" він виконав лей-ап, але спробу відразу заблокував Ембіід.

Стараннями центрового та інших "Севенті Сіксерс" здобули виїзну перемогу (115:103). Пенсильванці знову повели в серії до чотирьох перемог (3:2). Матч у Філадельфії у ніч проти п'ятниці може виявитися останнім у 1/2 фіналу Сходу.

Сам Ембіід провів на паркеті понад 37 хвилин. За цей час він встиг набрати 33 очки, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Бостона" Джейсон Тейтум (36 пунктів).

Хто такий Джоел Ембіід

Уродженець столиці Камеруну, на студентському рівні грав за "Канзас Джейгокс". Обраний "Філадельфією" на драфті НБА-2014 під третім номером.

У складі пенсильванців проводить сьомий сезон поспіль. У минулому та нинішньому сезонах став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату (2021/22, 2022/23). У 2023 році визнаний Найціннішим гравцем асоціації, шість разів грав у Матчах усіх зірок НБА.

У дитинстві займався волейболом і футболом, а баскетболом захопився в 15 років. Протекцію Ембііду за океаном зробив екс-форвард "Мілуокі", "Сакраменто", "Міннесоти", "Філадельфії", "Кліпперс" і "Г'юстона" Люк Мба а Муте.