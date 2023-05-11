Центровий "Маямі" виконав силовий путбек після промаху: момент дня в НБА
На першій сходинці підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Маямі Гіт" Бем Адебайо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Американець підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Нікс". Флоридці втекли в швидку контратаку, але Батлер під тиском суперників не зміг влучити в кошик. Однак, Адебайо розкішно "додав" згори та заробив 2 очки.
Тим не менше, старань цього дуету забракло для виїзної перемоги. "Нью-Йорк" переграв "Маямі" (112:103). Тепер відставання "Нікс" у серії скоротилося до мінімуму (2:3). Наступний матч – у ніч проти суботи в Маямі.
Сам Адебайо провів на паркеті майже 39 хвилин. За цей час він встиг набрати 18 очок, зробив 8 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі натомість став оборонець "Нью-Йорка" Джейлен Брансон (39 пунктів).
Хто такий Бем Адебайо
Уродженець Нью-Джерсі, грав за "Кентуккі Вайлдкетс" на студентському рівні. На драфті НБА-2017 обраний "Маямі" під 14-м загальним номером.
У лавах "Гіт" проводить шостий сезон поспіль, вп'яте виходить у плей-офф асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2020, 2023), а зі збірною США здобув "золото" Олімпійських ігор-2020.
Бем – прізвисько Адебайо, отримане через схожість із персонажем "Флінстоунів". Ім'я професіонала при народженні – Едріс Фемі. Батько баскетболіста емігрував із Нігерії.
До слова, напередодні центровий "Філадельфії" Ембіід очолив хіт-парад моментів із блокшотом проти "Бостона".
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