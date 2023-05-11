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Центровый "Майами" исполнил силовой путбэк после промаха: момент дня в НБА

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Нью-Йорк, Четверг 11 мая 2023 10:39
Центровый "Майами" исполнил силовой путбэк после промаха: момент дня в НБА Фото: Бэм Адебайо набрал 18 пунктов против "Нью-Йорка" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

На первой строчке подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом под занавес второй четверти противостояния с "Никс". Флоридцы убежали в быструю контратаку, но Батлер под давлением соперников не смог попасть в корзину. Однако Адебайо роскошно "добавил" сверху и заработал 2 очка.

Тем не менее, стараний этого дуэта не хватило для выездной победы. "Нью-Йорк" обыграл "Майами" (112:103). Теперь отставание "Никс" в серии сократилось до минимума (2:3). Следующий матч – в ночь на субботу в Майами.

Сам Адебайо провел на паркете около 39 минут. За это время он успел набрать 18 очков, сделал 8 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Нью-Йорка" Джейлен Брансон (39 пунктов).

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, играл за "Кентукки Уайлдкэтс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2017 выбран "Майами" под 14-м общим номером.

В рядах "Хит" проводит шестой сезон подряд, в пятый раз выходит в плей-офф ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2020, 2023), а со сборной США завоевал "золото" Олимпийских игр-2020.

Бэм – прозвище Адебайо, полученное из-за сходства с персонажем "Флинстоунов". Имя профессионала при рождении – Эдрис Феми. Отец баскетболиста эмигрировал из Нигерии.

К слову, накануне центровой "Филадельфии" Эмбиид возглавил хит-парад моментов с блок-шотом против "Бостона".

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