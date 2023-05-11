Центровый "Майами" исполнил силовой путбэк после промаха: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

Американец покорил моментом под занавес второй четверти противостояния с "Никс". Флоридцы убежали в быструю контратаку, но Батлер под давлением соперников не смог попасть в корзину. Однако Адебайо роскошно "добавил" сверху и заработал 2 очка.

Тем не менее, стараний этого дуэта не хватило для выездной победы. "Нью-Йорк" обыграл "Майами" (112:103). Теперь отставание "Никс" в серии сократилось до минимума (2:3). Следующий матч – в ночь на субботу в Майами.

Сам Адебайо провел на паркете около 39 минут. За это время он успел набрать 18 очков, сделал 8 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Нью-Йорка" Джейлен Брансон (39 пунктов).

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, играл за "Кентукки Уайлдкэтс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2017 выбран "Майами" под 14-м общим номером.

В рядах "Хит" проводит шестой сезон подряд, в пятый раз выходит в плей-офф ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2020, 2023), а со сборной США завоевал "золото" Олимпийских игр-2020.

Бэм – прозвище Адебайо, полученное из-за сходства с персонажем "Флинстоунов". Имя профессионала при рождении – Эдрис Феми. Отец баскетболиста эмигрировал из Нигерии.