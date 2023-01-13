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Центровий "Маямі" оформив готовий для постера данк: момент дня в НБА

Фото: Бем Адебайо (праворуч) оформив дабл-дабл проти "Мілуокі" (sun-sentinel.com)
Автор: Антон Федорців

На чолі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Маямі Хіт" Бем Адебайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець вразив епізодом у середині третьої чверті. Адебайо ввірвався у "фарбу" та, не помітивши спротиву Лопеса, ефектно вгатив м'яч згори. Роль асистента виконав плеймейкер "Хіт" Гейб Вінсент.

Зрештою, "Маямі" зумів оформити домашню перемогу над "Мілуокі" (108:102). Завдяки цьому успіху флоридці втрималися на 8-й сходинці Східної конференції НБА та проходять у плей-офф сезону. Натомість "Бакс" – поки на 3-му місці.

Сам Адебайо став другим за результативністю на паркеті. Він провів у грі 34 хвилини та зробив дабл-дабл. В активі центрового 24 очки, 12 підбирань і 1 передача. Перший за очками – згаданий Вінсент (28 пунктів).

Хто такий Бем Адебайо

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Маямі" під 14-м загальним номером на драфті НБА-2017.

Проводить 6-й сезон у складі "Хіт", 4 рази грав у плей-офф асоціації. Учасник Матчу всіх зірок НБА (2020), а зі збірною США завоював золоті нагороди Олімпіади-2020 у Токіо.

Бем – прізвисько Адебайо, отримане від матері через схожість поведінки з одним із персонажів "Флінстоунів". Справжнє ім'я професіонала, батько якого приїхав із Нігерії – Едріс Фемі.

До слова, напередодні плеймейкер "Мемфіса" Морант декласував "Сан-Антоніо" видовищним слемданком.

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