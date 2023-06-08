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Центровий "Маямі" оформив ефектний путбек після промаху партнера: момент дня в НБА

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Маямі, Четвер 08 червня 2023 11:28
Центровий "Маямі" оформив ефектний путбек після промаху партнера: момент дня в НБА Фото: Бем Адебайо набрав 22 пункти проти "Наггетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився зірка "Маямі Гіт" Бем Адебайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Денвером". Центровий найкраще зорієнтувався під чужим щитом після промаху Мартіна. Він виграв силову дуель у Йокіча та вгатив м'яч згори.

Старань Адебайо та компанії забракло для домашнього успіху. "Наггетс" вдруге перемогли у фінальній серії до чотирьох звитяг (109:94). Наступний матч зіграють у ніч проти п'ятниці у Флориді.

На паркеті Адебайо провів майже 41 хвилину. За відведений час він встиг набрати 22 очки, зробив 17 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Денвера" Джамал Мюррей із тріпл-даблом (34+10+10).

Хто такий Бем Адебайо

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс" . Обраний "Маямі" під 14-м загальним номером драфту НБА-2017.

Проводить шостий сезон поспіль у лавах "Гіт", вп'яте виходить у плей-офф асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2020, 2023) здобув "золото" Олімпіади-2020 зі збірною США. Перед форумом отримав пропозицію захищати кольори нігерійської команди.

Прізвисько "Бем" Адебайо отримав на честь персонажа "Флінстоунів". Справжнє ім'я баскетболіста – Едріс Фемі. Батько баскетболіста емігрував із Нігерії.

До слова, раніше "Фінікс" призначив чемпіона НБА-2022 новим керманичем команди.

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